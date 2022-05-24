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Giriş Tarihi: 24.5.2022 01:00

Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinin zanlısı yakalandı

DHA
Kadıköy’deki diş hekimi cinayetinin zanlısı yakalandı

Kadıköy'de diş hekimi kadını muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Z.E. güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin cinayetin ardından kaçarak hızla uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki muayenehanesinde diş hekimi Şeyma Biran (64), 3 gün önce bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16.36'da binadan çıktıktan sonra koşarak hızla uzaklaştığı görüldü.

Kimliği tespit edilen şüphelinin Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokak'taki evine polis bugün operasyon düzenledi. Operasyonda Z.E yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinin zanlısı yakalandı
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