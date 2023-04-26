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Giriş Tarihi: 27.4.2023

Kadıköy’ün kanayan yarası Kurbağalıdere: İçinde çöp adacıkları suyu çamur deryası

İBB tarafından 2021’de ıslah edilen Kurbağalıdere kısa sürede eski haline geri döndü. Derenin içinde çöp adacıkları oluşurken suyu çamura dönüştü. Sıcaklarla birlikte kötü koku da yayılmaya başladı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kadıköy’ün kanayan yarası Kurbağalıdere: İçinde çöp adacıkları suyu çamur deryası
İstanbul ve Kadıköy'ün kanayan yarası Kurbağalıdere, ıslah çalışmalarına rağmen bir türlü temizlenemedi. 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ıslah edildiği belirtilen Kurbağalıdere için tören bile yapıldı. Ancak aradan geçen süre zarfında Kurbağalıdere için değişin bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Derenin rengi kahverengiye, suyu ise çamura dönüştü. Derenin yüzeyinde ayrıca yağ tabakası oluştu.



YAĞ TABAKASI KAPLADI
Derenin Şefikbey Sokak kısmında ise çöp adacıkları görüldü. Bu alanda biriken çöpler İBB ekipleri tarafından temizlenirken, çöplerin 2021'de ıslah edilen derede bu noktaya kadar ulaşması bile akıllarda soru işareti oluşturdu. Şefikbey Sokak ile Recep Peker Caddesi arasında bulunan bölümde ise derenin yüzeyinde sapsarı bir yağ tabakası dikkat çekti. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte dereden çevreye yayılan kötü koku, şimdiden bölge sakinlerini rahatsız etmeye başladı.

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Kadıköy’ün kanayan yarası Kurbağalıdere: İçinde çöp adacıkları suyu çamur deryası
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