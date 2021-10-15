Kadim toprakların nasırlı elleri

Muğla'da el emeği ve sevgisiyle toprağa hayat veren kadınların, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kavaklıdere ilçesinin Menteşe Mahallesinde, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın da katılımıyla Dünya Kadın Çiftçiler Günü ile Dünya Gıda Günü Kutlama etkinliği yapıldı.

Etkinlikler kapsamında, alın teri ve sevgisiyle toprağa bereket katan, can suyu olan fedakar kadın çiftçiler ziyaret edildi. Kavaklıdere Menteşe Sosyal Tesislerinde yapılan programa, Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, İlçe protokolü, üretici kadınlar ve öğrenciler katıldı.



16 Ekim Dünya Gıda Günü ile ilgili olarak Menteşe İlkokulunda İl Müdürlüğümüz bünyesinde gıda mühendisleri tarafından eğitimler verildi. Konu hakkında her yıl olduğu gibi bu yılda farkındalık çalışmaları yapılarak, özellikle Bakanlığımızın başlatmış olduğu "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" projesinin maskotu "Cano" filmleri izletildi. Tüm katılımcı öğrencilerin yakalarına birer Cano resmi takılarak küçük Cano'lar olarak mesajlarını ilettiler.



MUĞLA'DA 5 BİN KADIN ÜRETİCİ



Programda kadın üreticiler adına konuşan Gülseren Serim çiftçi olmaktan üretmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çocuklarının da üretken doğayı seven faydalı bireyler olarak yetişmelerine çalıştığını belirten Serim emeği geçen herkese teşekkür etti. Kadın çiftçilere ile öğrencilere çiçek ve hediyelerin verilmesi ile devam eden programda; Kavaklıdere kadın çiftçilerinin kendi ürettikleri sebze ve meyvelerden hazırladıkları ev yapımı ürünlerin sergilendiği stantlara ilgi yoğun oldu. Program kutlama pastasının kesilmesi ve ikramlarla sona erdi.



Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak sözlerine Dünya Kadın Çiftçiler Günü ve Dünya Gıda Gününü kutlayarak başladı. Kadınların üretimdeki yerlerine ve çocukların gıda korumada bilinçlenmelerinin önemine vurgu yapan İl Müdürü Barış Saylak, "Muğla'da Çiftçi Kayıt Sistemimize kayıtlı ve aktif olarak üretim yapan 28 bin 500'e yakın çiftçimizle kocaman bir aileyiz. Bunların yaklaşık 5 bin kadın üretici. Kayıtlı olanlar genel olarak erkekler olsa da üretimi yapan kadınlarımızdır." dedi.



KADIN ÜRETİCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK



Konuşmasına kadın çiftçilere verilen öneme ve desteğe değinerek devam eden Saylak, "Bakanlığımızın vermiş olduğu yatırım ve üretim desteklerinde kadın üreticilere ve özellikle kadın kooperatiflerimize pozitif ayırımcılık sağlıyoruz. Üretimde aktif rol alan siz kadınlarımız sayesinde birlikte güzel çalışmalar ortaya koyduk. Son 5 yılda sadece kadın çiftçilere yönelik Bakanlığımız ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 10 projeyi hayata geçirdik. Bu yılda Safran Yetiştiriciliğini kadın üreticilere emanet ediyoruz. Kadın üreticileri kooperatiflerde, ziraat odalarında sahanın her alanında yönetimde görmeyi ve sayıyı arttırmayı istiyoruz. Hayatın her alanında özellikle kırsalda üreten siz kadınların desteği ve öncülüğüne teşekkür ediyorum. Birlikte üreterek birlikte başarıya ulaşacağımızdan eminim. Kadın mutlu ise herkes mutludur diyerek, sizleri bugün sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.