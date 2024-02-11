Kadın akademisyen oranında Avrupa’yı solladık

Dün, yani 11 Şubat, "Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü"ydü. Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan bu günde Türkiye'de kadınların akademideki oranları göğsümüzü kabarttı. Kadın akademisyen oranı Avrupa ve OECD ülkelerinin ortalamasının üstüne çıktı.Türkiye'deki üniversitelerde toplam 181 bin 498 öğretim elemanı bulunuyor. Bunlardan 97 bin 291'i erkek, 84 bin 207'si kadın. Buna göre kadın akademisyenlerin oranı yüzde 46.4'e yükselmiş oldu. Bu oran Avrupa ve OECD ülkelerindeki yüzde 43. Türkiye'deki üniversitelerde kadın akademisyenler arasında 12 bin 296 profesör, 9 bin 947 doçent, 20 bin 728 doktor öğretim üyesi görev yapıyor. Profesörlerin yüzde 34.3'ü, doçentlerin yüzde 41.8'i, doktor öğretim üyelerinin yüzde 47.4'ü yine kadınlardan oluşuyor.Yükseköğretimdeki öğrenci sayısında geçen yıl kızların oranı ilk kez erkekleri geçerek yüzde 50.8'e ulaşmıştı. 2024'te bu oran daha da artarak yüzde 51.7'ye yükseldi. Yükseköğretimdeki 7 milyon 503 bin 181 öğrenciden 3 milyon 879 bin 512'si kızlardan, 3 milyon 623 bin 669'u erkeklerden oluşuyor.Geçmişte daha çok erkeklerin tercih ettiği mühendislik alanında görev yapan kadın akademisyenlerin oranı da bu yıl itibarıyla yüzde 30'a yükseldi. Kadınların mühendisliğe olan ilgisi yükseköğretim tercihlerine de yansımış durumda. 2023- 2024 eğitim-öğretim yılında mühendislik bölümüne kayıt yaptıran kız öğrencilerin oranı geçen yıllara göre yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 31'e ulaştı.KADIN akademisyenlerin oransal olarak en yüksek olduğu alan sağlık bilimleri olurken, doğa bilimleri, matematik ve istatistik ile ilgili programlara ilgilerindeki artış dikkat çekiyor. Sağlık bilimleri alanında görev yapan kadın akademisyenlerin sayısı erkekleri geride bıraktı. Bu alanda çalışan toplam akademisyen içinde kadınların oranının yüzde 53'e yükseldi.