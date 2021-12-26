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Giriş Tarihi: 26.12.2021 17:35 Son Güncelleme: 26.12.2021 18:30

Kadın cinayetinde çarpıcı değerlendirme

ARZU KAYA ARZU KAYA
Kadın cinayetinde çarpıcı değerlendirme

Maltepe'de eşi tarafından bıçakla katledilen ve daha önce eşini çokça kez şikayet edip akrabalarının iknası sonucu şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıkan Deniz Filiz'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Eşinin kendisini aldattığı nedeniyle öldürdüğü yönünde klasik bir savunmaya imza atan Ümit Filiz hakkında savcılık, "Aldatma bulgusuna rastlanmadı. Canavarca hisle hareket ederek eşini 39 yerinden vahşice bıçakladı" derken, darbenin 11 tanesinin bile tek başına öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. Savcılık, Filiz'in ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Olay İstanbul Maltepe'de geçen temmuz ayında gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sigortacılık yapan Ümit Filiz sarhoş bir şekilde eve geldi. Daha önce de kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi Deniz Filiz'le yine kavga etmeye başladı. Kavga sırasında mutfaktan aldığı bıçağı eşine defalarca sapladı. Saldırgan kaçarken talihsiz kadın evi bildiği olay yerinde hayatını kaybetti.

AKRABALAR ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİRMİŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ümit Filiz yakalandı. Dahası da ortaya çıktı. Ümit Filiz'in eşini sürekli kıskandığı ve bu nedenle aralarında tartışmalar yaşandığı ve Deniz Filiz'in eşini bir kaç kez polise şikayet ettiği belirlendi. Ancak daha sonra araya giren akrabaların iknası sonucu her seferinde şikayetini geri çektiği öğrenildi.

SAVCILIKTAN ÖNEMLİ TESPİT, CANİDEN PLANLI SKANDAL SAVUNMA

Tutuklanan Ümit Filiz hakkında soruşturma tamamlandı. Korkunç olayın kan donduran detayları da ortaya çıktı. Savcılık, olay günü ikilinin tartıştığını ve Ümit Filiz'in bıçakla canavarca hisle hareket ederek eşini 39 yerinden vahşice bıçakladığının altını çizdi. Gözünü bile kırpmadan eşini öldüren Ümit Filiz'in ifadesine de iddianamede yer verildi. Filiz klasik bir savunmaya imza atarak, "Beni aldattığından şüpheleniyordum. Telefonumu uçak moduna aldım. Ses kaydedici programı açıp banyodaki aynanın arkasına telefonu sakladım. Sonra aldattığına dair konuşmaları dinledim ve evden çıkıp içtim. Eve geldiğimde tartıştık. Elimdeki bıçakla boynuna çok sayıda darbe vurup öldürdüm" dedi.

11 TANESİ BİLE TEK BAŞINA ÖLDÜRÜCÜ

Savcılık ses kaydındaki aldatma iddiasını da araştırdı. Ümit Filiz'in telefonu bilirkişi incelemesine gitti ve inceleme sonucunda iddia ettiği gibi bir aldatma bulgusuna rastlanmadığı kaydedildi. Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede talihsiz kadının 39 yerinden aldığı darbenin 11 tanesinin bile tek başına öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. Ümit Filiz hakkında "eşe karşı canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Kadın cinayetinde çarpıcı değerlendirme
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