‘Kadın değil’ sözlerine sinirlenip 2 kadını bıçakladı

Adana'da 17 Nisan'da Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi, Abidinpaşa Caddesi'ndeki bir dernekte ilginç bir olay meydana geldi. Dernek binasına giren şüpheli Betül Altınyüzük, içeri alınmayınca dernekteki Sevda S. ve Hatice K. ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Altınyüzük, Sevda S.'yi kasığından, Hatice K.'yi ise kalçasından bıçakladı. Şüpheli kadın, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekiplerince yakalandı. Yaralılar ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli, ifadesinde, "İçeri girmek istedim. 'Bu kadın değil açmayın' dediler'. Bu sözlere sinirlendim ve kendimi kaybettim" dedi.