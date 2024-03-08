Kadın Jandarma Komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

İstanbul Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığında (JÖAK) görevli 6 kadın astsubay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla botlara iniş yaptı. Köprüden inen kadın Jandarma komandoları köprüden inişlerini depremde hayatını kaybeden ve şehit kadınlara adadıklarını söylediler.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda görevli 6 kadın komando, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden halatla iniş yaptı.Kadın komandolar köprüden halatla iniş yaptı. Program boyunca İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Köprüden yapılan halatlı iniş sırasında Ortaköy Sahili'nde toplanan vatandaşlar ve turistler etkinliği ilgiyle izlerken düzenlenen sergiyi de gezdiler. Kadınlar günü nedeniyle kadınlara karanfil hediye edildi. Köprüden halatla inen kadın komandolar programın ardından botlarla Ortaköy sahiline getirildi. Komandalar Ortaköy Sahilinde karanfillerle karşılandı.

"KADIN ASTSUBAY OLMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUM"

Jandarma Üsteğmen Seher Cingöz "Jandarma Genel Komutanlığımızın 185. kuruluş yıldönümü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kahraman Türk kadının gücünü azim ve kararlılığını bir kez daha vurgulamak üzere iple erişim tekniğimizi kullanarak, inişimizi yapmış bulunuyoruz. Kadın jandarma komandolar olarak görevimizi canımızdan aziz bilip tüm faaliyetlerimizi bu ruhla icra ediyoruz. " dedi.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Duygu Erdem ise, "Bugün burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden iniş faaliyetinin benim için farklı bir anlam ve önemi bulunmaktadır. Çünkü bu faaliyeti 2019 yılında Şırnak ilinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik tarafından 2014'te ilk kez gerçekleştirilmiştir. Ben de onun gibi bir kadın astsubay olmanın bu faaliyet içinde olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bu vesileyle onu ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum " dedi.

"KAHRAMAN TÜRK KADINLARIMIZIN KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Programın ardından konuşan Jandarma Üsteğmen Seher Cingöz ise, "Kadın komando olarak inişimizi gerçekleştirdik. Dağ Arama Kurtarma Bölük Komutanlığı personeli olarak iple iniş tekniklerini kullanarak ekibimle beraber Kadınlar Günü'ne özel inişimizi yaptık. Diğer arkadaşlarımız da bot ekibi olarak bizi alarak güzel bir faaliyet icra ettik. Ebedi Başkomutanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde hanımefendi başta olmak üzere, şehit annelerimizin ve mücadeleden asla yılmayan kahraman Türk kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun" dedi.