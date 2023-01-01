Kadın kiracı ev sahibinin kapısına dayandı: Bıçakla dehşet saçtı!

"ÇOCUKLARIN KULAĞINI KAPATTIK SESİ DUYMASINLAR DİYE"

Yaşananları anlatan Yusuf Yorulmaz, aylardır kira alamadığını ileri sürerek, "Biz bir an önce çıksın gitsin istiyoruz. Bu sabah yaşadığımız olay en büyüğü. Bu uyuşturucu madde bağımlısı. Saçma sapan hareketleri var. Biz daha önce polise, kaymakamlığa, her yere başvurduk; sonuç alamadık. Bugün de bu olaydan sonra söyledik, haneye tecavüz etmeye kalkıştı. Polis aldı götürdü, 10 dakika sonra bırakıldı. Elinde bıçakla gelip saldırdı, kapılara vurdu. Çocukların kulağını kapattık, sesi duymasınlar diye. Karşı daireye de saldırmaya başladı. Alt katlara indi. En son su döküyor, parmak izim kalmasın diye. 'Sizi yaşatmayacağım' diye bizi tehdit ediyor. Hiç kimsenin huzuru yok, binadaki herkes tedirgin" dedi.