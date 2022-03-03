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Giriş Tarihi: 3.3.2022

Kadın kıyafeti giyip eşinin aracını yaktı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kadın kıyafeti giyip eşinin aracını yaktı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 20 Şubat günü saat 01.00'de park halindeki bir otomobil yandı. Polis, A.C. (28) isimli kadına ait olduğu belirlenen otomobilin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Sokaktaki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüpheliyi saptadı. Polis, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtüsü takıp kadın kıyafeti giyen, yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu belirledi. Detaylı incelemede, şüphelinin A.C.'nin boşanma aşamasındaki eşi F.C. olduğu tespit edildi. Polis, F.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kadın kıyafeti giyip eşinin aracını yaktı
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