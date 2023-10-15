Kadın mühendis köyünde besici oldu

Erzurum şehir merkezinden köyüne yerleşen ziraat mühendisi genç kadın, dedesinin atıl arazisine çiftlik kurup devlet desteğiyle hayvancılığa başladı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Tarım Ekonomisi bölümü mezunu 32 yaşındaki, 1 çocuk annesi Elif Çapan Susuzlar, geçen yıl şehir merkezinden, babasının yaşadığı Palandöken ilçesi kırsalındaki Nene Hatun Mahallesi'ne taşındı. Burada dedesinden kalan atıl araziyi babasının desteğiyle çiftliğe dönüştüren Susuzlar, yaklaşık 5 ay önce Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi"ne başvurdu. Proje kapsamında 250 bin lira hibe desteğiyle 3 büyükbaş gebe hayvan alan Susuzlar, evinin yakınlarına kurduğu çiftlik ve ahırda babasının yardımıyla hayvancılık yapıyor.