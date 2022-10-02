Kadın muhtar fark yaratıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4 yıl önce muhtar seçilen üniversite mezunu Meryem Önkür, köy halkına hizmet için çabalıyor. İlçeye 34 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 250 haneli Dalbahçe köyünde yaşayan Mustafa ve Nubar çiftinin 8'i kız 9 çocuğunun en büyüğü olan 27 yaşındaki Meryem Önkür, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 2017 yılında mezun oldu. Önkür, mezun olduktan sonra döndüğü köyünde sorunları çözmek ve kadınların da muhtarlık yapabileceğini göstermek amacıyla 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen seçimlerde muhtar adayı oldu.

Köylülerin "muhtarlık zordur, kadınlar yapamaz" sözleri ve ön yargılara karşı ailesi ve yakınlarının desteğiyle yaptığı seçim çalışmalarının ardından Önkür, 6 erkek adayında yarıştığı seçimde en fazla oy alarak muhtar seçilmişti. Azalarını köyün ileri gelenlerinden oluşturan Önkür, köyün sorunlarını çözmek amacıyla vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek talepleri yerine getirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Hayvancılık yapan ailesine de koyunlar ve tavukların beslenmesinde yardım eden Önkür, projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyor. Meryem Önkür, kadın ve genç olması dolayısıyla ilk başlarda adaylığına ön yargılı bakıldığını söyledi. Seçim döneminde oy almak için ev ev dolaştığını belirten Önkür, şöyle konuştu: "Muhtar olmaya karar verince ailem çok destek oldu. Köyümüz ilçenin en büyük köylerindendir. 6 rakibim vardı ve bana destek vermek için bazıları da önceden adaylıktan çekildi. Seçimi kazandıktan sonra çok mutlu oldum. Köyüme hizmet yapacağıma inandım ve inanıyorum. Seçim vaatlerim arasında kapalı halı sahayı,çocuklar için bir park projesi sözüm ve en önemlisi Devletimizin desteğiyle su şebeke hattımızı yeniledik. Bu projeleri hayata geçirdim. Vaat verdiğim projeleri gerçekleştirmek için çabalıyorum."

"KADINLARA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

Kentin şu ana kadar seçilen en genç muhtarı ve az sayıdaki kadın muhtarlarından olduğunu ifade eden Önkür, hemcinslerine örnek olmak istediğini anlattı. "Kadınlarla çok iyi anlaşıyorum. Bir sorunları ve talepleri olduğunda beni rahatlıkla arayabiliyorlar. Ben de elimden geldiğince onlara ve herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Muhtarlık iyi gidiyor ama vaatlerimi yerine getirebilirsem her şey daha iyi olur. Köyüme hizmet etmek istiyorum. Köyümüz çok büyük, muhtarlık yapmak zor ama ben zoru başardım. Köyün ilk kadın muhtarı olmak değişik bir duygu ve mutluluk veriyor. İnsanlar daha önce hep erkek muhtarlara alıştıkları için ilk başlarda bana alışamamışlardı. Şu an köylülerin hepsiyle aram çok iyi ve iyi anlaşıyoruz."