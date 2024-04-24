Kadın muhtardan örnek davranış

Erzincan Dörtyol meydanında SMA hastası 15 aylık Nilperi Güler için yardım standı açıldı. Stantta gıda ürünlerinden kıyafete kadar birçok ürünün satışı yapılarak elde edilen gelir Nilperi bebek için toplanıyor. Gerçekleştirilen hayır etkinliği alanını ziyaret eden Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun "Bu hastalıkla mücadele eden bebeklerimizin bir an önce sağlığına kavuşması için maddi manevi her zaman yanlarındayız. İyi ki varsınız" dedi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Girlevik Köyü'nün 2 kadın muhtar adayından biri olan ve oyların eşit çıkması sonrasında belirlenen kurada Girlevik Köyü muhtarı olarak seçilen Eda Akbaş da aldığı ilk maaşını Nilperi bebek için bağışlayacağını belirtti. 28 yaşındaki muhtar Eda Akbaş, "Bugün Nilperi için buradayız. Ben ilk maaşımı Nilperi'ye veriyorum. Bütün muhtarlarımızın ve bütün Erzincan'ın Nilperi'ye destek olmalarını istiyorum. Ailesinin il dışında olduğunu biliyorum. Herkese sonsuz teşekkür ederim" dedi. SMA hastası Nilperi Güler'in tedavisi için gereken 1 milyon 809 bin doların toplanabilmesi için yaklaşık bir yıldır çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Şu ana kadar paranın yüzde 50'si toplanabildi. Anne Pınar ve baba Halil Güler, kızlarının tedavisi için yardım bekliyor.