Kadın öğretmene yumruklu saldırı

Sarıyer Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda kadın öğretmen N.Ö, sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirdi. Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç, koridorda gördüğü öğretmen N.Ö.'ye aniden saldırarak yumruk attı. Yere düşen ve kısa süreli baygınlık yaşayan N.Ö., karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Polis, kaçan şüpheli A.Ç'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında idari ve adli süreçlerin takipçisi olacaklarını bildirdi. Tekin, "Bu elim hadiselerin bir daha yaşanmamasını ve maarif ailemizin huzur ve güven içinde çalışmalarını sürdürmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.