Kadın polise bıçaklı saldırı

Antalya'da sözleşmeli er Abdullah Ç. (26), daha önceden tanıdığı Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli kadın polis memuru Leyla S.'yi sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı. Edinilen bilgiye göre, Hakkari'de sözleşmeli er olarak görev yapan Abdullah Ç. izinli olarak Antalya'ya geldi. Abdullah Ç. dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa Şair Adem Dede Caddesi'nde polis memuru Leyla S. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine de polis memurunu karın bölgesinden 3 kez bıçakladı. Leyla S.'nin çığlıklarını duyan çevredekiler, kaçmaya çalışan Abdullah Ç.'yi yakalayarak darbetti. Leyla S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Abdullah Ç. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Leyla S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. DHA