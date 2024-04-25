Kadın yazarı tekme tokat dövdü, para cezasıyla kurtuldu

Konya'da yaşayan yazar Şerife Bozoğlan Eker'i (61) kültür-sanat sohbetlerinin yapıldığı salonda ön koltuğa oturduğu gerekçesiyle tekme tokat darp eden Hikmet Peker (58) hakkında mahkeme tarafından şaka gibi bir ceza verildi. Uzun yıllar Hollanda'da yaşayan Şerife Bozoğlan Eker, 8 yıl önce Türkiye'ye geldi. Roman ve şiirlerinin olduğu 6 kitabı bulunan Eker, bir süredir kültür-sanat sohbetlerinin yapıldığı Aydınlar Ocağı'na gitmeye başladı. 1.5 yıl önce yine bir sohbete giden Eker, en ön sıraya oturup beklemeye başladı.O dönem ocağın yöneticisi ve genel sekreteri olan Hikmet Peker, çekim yapacağını ve burada oturamayacağını söyleyerek Eker ile tartışmaya başladı. Peker, "Salonu terk et, beni tahrik ediyorsun" diyerek Eker'e tekme ve yumrukla saldırdı. Darp edilen Eker, polis merkezine gidip suç duyurusunda bulundu. Dayak anları ise ocağın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında Hikmet Peker hakkında 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar, 'hakaret' suçundan ise 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Hikmet Peker hakkında karar verildi. Mahkeme, 'iyi hal' indirimi uyguladığı Peker'i 'kasten basit yaralama' suçundan 150 gün, 'alenen hakaret' suçundan ise 87 gün karşılığı 4 bin 740 TL adli para cezasına çarptırdı. Hakaret suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Peker hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı belirtildi.