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Giriş Tarihi: 28.3.2022

Kadına şiddete karşı topyekûn seferberlik

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Kadına şiddete karşı topyekûn seferberlik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, özel olarak yetiştirilmek üzere 1000 polis alınacak, 110 bin jandarma ve polis eğitilecek, risk yönetim ekibi kurulacak

Dünyanın en büyük sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddetle mücadelede, Türkiye topyekûn seferberlik içinde hareket ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 5 bakanlığın işbirliğinde kurumlar yeni düzenlemeleri uygulamaya koydu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesi ile 2022'de yapılacak faaliyetler şu şekilde: Her ilde Kaymakam ve bir vali yardımcısı, 50 bin rütbeli jandarma, 10 bin erbaş, 50 bin emniyet genel müdürlüğü personeli ile Polis Akademisi ve Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi tarafından öğrenim gören tüm öğrencilere yıl boyunca eğitim verilecek. Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube sayısı 97'den 127'ye çıkarılacak. Alınacak 1000 yeni polise, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili özel eğitim verilecek. Risk yönetim ekibi kurulacak. Ayrıca şiddet uyguladığı belirlenen failler sıkı denetim altında tutulacak.

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Kadına şiddete karşı topyekûn seferberlik
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