Kadını kurtarmak istedi, öldürüldü

Adana'da önceki gece, ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı olan eşi Cansu Yıldız'ın çalıştığı fabrikaya giden Durmuş Yıldız, elinde bıçakla bağırarak kadını aramaya başladı. Bu sırada, eşinin yasak aşk yaşadığını öne sürdüğü Veli Kaya'yı, boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Cansu Yıldız ise kaçarak KADES'ten yardım istedi. Saldırganın bir anlık dalgınlığından yararlanan Kaya, kaçıp kurtuldu.Bunun üzerine Durmuş Yıldız, eşinin peşinden gitmek istedi. İşçilerden Tolga Kılıç da araya girerek engellemeye çalıştı. Ancak Durmuş Yıldız, Tolga Kılıç'ı, birlikte çalıştığı eşi Makbule Kılıç'ın gözleri önünde karnından bıçakladı. Saldırgan kaçarken, hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Tolga Kılıç (33) kurtarılamadı. Öldürülmesine tanık olduğu eşini gözyaşları arasında toprağa veren Makbule Kılıç, "Çocuklarımı yetim bıraktı. Şimdi çocuklarım kime 'Baba' diyecek" diye feryat etti.