Haberler Yaşam Haberleri Kadını kurtarmak istedi, öldürüldü
Giriş Tarihi: 1.7.2022

Kadını kurtarmak istedi, öldürüldü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kadını kurtarmak istedi, öldürüldü

Adana’da Tolga Kılıç, aynı fabrikada çalıştığı Cansu Yıldız’ı ayrılma aşamasındaki eşi Durmuş Yıldız’ın saldırısından korumak isterken bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da önceki gece, ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı olan eşi Cansu Yıldız'ın çalıştığı fabrikaya giden Durmuş Yıldız, elinde bıçakla bağırarak kadını aramaya başladı. Bu sırada, eşinin yasak aşk yaşadığını öne sürdüğü Veli Kaya'yı, boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Cansu Yıldız ise kaçarak KADES'ten yardım istedi. Saldırganın bir anlık dalgınlığından yararlanan Kaya, kaçıp kurtuldu.



Bunun üzerine Durmuş Yıldız, eşinin peşinden gitmek istedi. İşçilerden Tolga Kılıç da araya girerek engellemeye çalıştı. Ancak Durmuş Yıldız, Tolga Kılıç'ı, birlikte çalıştığı eşi Makbule Kılıç'ın gözleri önünde karnından bıçakladı. Saldırgan kaçarken, hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Tolga Kılıç (33) kurtarılamadı. Öldürülmesine tanık olduğu eşini gözyaşları arasında toprağa veren Makbule Kılıç, "Çocuklarımı yetim bıraktı. Şimdi çocuklarım kime 'Baba' diyecek" diye feryat etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'da şampiyon olan isim AÇIKLANDI! 2022 Survivor All Star şampiyonu kim, hangi yarışmacı oldu? Nisa mı, Adem mi kazandı?
SON DAKİKA: Maymun Çiçeği vakası Türkiye'de de görüldü! Fahrettin Koca ilk vakayı duyurdu: Maymun Çiçeği Hastalığı hangi ilde görüldü?
MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2022: Enflasyon farkı ile memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman verilecek?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri belli oldu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? İşte tüm bilgiler
SON DAKİKA! Asgari ücret zammı düzenlemesi Resmi Gazete'de! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak! Asgari ücrete zam ne kadar olacak? Temmuz zammı için üçlü hesap
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Asgari ücrete Temmuz düzenlemesi ile zam hakkında yeni müjde!
Emekli maaş zammı son dakika haberleri | 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak?
Toplantıda dikkat çeken anlar! Japon gazeteciden Başkan Erdoğan'a: Selamünaleyküm
Survivor ŞAMPİYONU BELLİ OLDU! | Survivor 2022 All Star şampiyon hangi yarışmacı oldu, kim kazandı? İşte o isim!
SON DAKİKA HABER | Asgari ücret zammı oranı için beklenen gün geldi: 2022 Asgari ücret zam oranı bugün mü açıklanacak? Asgari ücret zammı oranı ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadını kurtarmak istedi, öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA