Kadınlar işe çocuklar kreşe gitti! 18 bin kadın çalışma hayatına devam etti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu'nun çalışan kadınlar ve çocukları için ortaklaşa yürüttüğü Kurumsal Çocuk Bakımı Projesiyle anneleri gönül rahatlığıyla işlerine, çocuklarını kreşe gönderdi. 0-6 aylık çocukların kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gitmesini sağlayan ve sigortalı çalışan anneleri desteklediği projeden üç yılda 18 bin kadın faydalandı. Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nden faydalanan Zennibe Kabdan, Çiğdem Seçil Ersak ve Sibel Engin de destekten yararlanarak çalışma hayatını devam ettiren 18 bin anne arasında yer aldı.



"PROJE DEVLETİN KADINA HASSAS ZAMANINDAKİ DESTEĞİNİN KANITI"

Projeyle çalışma hayatına devam eden 18 bin kadından biri olan Zennibe Kapdan, Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ile kendisinin, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'yle de ablasının hayatının değiştiğini söyledi. 2 çocuk annesi olan ve aynı zamanda usta öğretici olan Kapdan, gelir sıkıntısı sebebiyle çalışmasına rağmen çocuklarının bakımından endişe ettiğinden dolayı işinden istifa etmeyi düşündü. Haberde yine SGK ve AB'nin birlikte yürüttüğü bir diğer proje olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ni gördüğünü söyleyen Kapdan, iş arayan ablasının bu projeye başvurarak iş sahibi olduğunu, kendisinin de çocuklarına ablasının bakmasının rahatlığıyla çalışma hayatına devam ettiğini dile getirdi. Kapdan, "Ablam ev hanımıydı ve iş arıyordu. Proje hem ona bir nefes oldu hem bana. Ben evladımı anne yarısına emanet etmenin huzuruna, ablam da ev konforunda iş bulmanın keyfine kavuştu" diye konuştu. Kısa bir süre sonra Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi'ni de görüp başvuran Kapdan, bu projeyle de kızı için kreş desteğinden yararlandığını dile getirdi. Projeden önce kızını kreşe gönderdiğini ve maddi olarak çok zorlandıklarını anlatan Kapdan, "Bu projeler çalışmak durumunda olan bir kadına devletin desteğini en hassas zamanında hissettiren sosyal devlet anlayışı ve liyakatine tanıklık ettiğim projelerdi" diyerek projeden memnuniyetini ifade etti.



"İŞ HAYATINDAN UZAKLAŞAN KADIN MUTSUZ OLABİLİYOR"

Yurtdışı Patent Uzmanı olarak 16 yıldır çalışan Sibel Engin, 5 yaşında ikiz çocuk annesi. Kreş desteğinden önce de iki çocuğunun da kreşe gitmek zorunda olduğunu söyleyen Engin, Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nden yararlandıktan sonra yükün azaldığını söyledi. Çocukları 2 buçuk yaşındayken projeye kaydolan Engin, kreşte uzman eğitimci ve çocuk gelişimcilerle birlikte çocuklarının kendilerini geliştirdikleri için mutlu olduğunu belirtti. Kadın istihdamını destekleyen bu gibi projelerin öneminden bahseden Engin, "Nüfusun hemen hemen yarısını oluşturan kadınların işgücü piyasasında yer almalarının ülke ekonomilerine önemi açıktır. Türkiye'de çocuk bakımının sorumluluğunun en büyük bölümü annenin üzerinde. Bu nedenle kariyerini yeni oturtmaya başlamış olan bir kadın çocuk sahibi olduğunda işini bırakmak zorunda kalabiliyor. İş hayatından uzaklaşan kadın, bir de eğitimli ve donanımlıysa tatminsiz ve mutsuz olmaya başlıyor. Tatminsiz ve mutsuz bir anne bu ruh halini çocuğuna da yansıtabiliyor. Böyle bir kısır döngüyü aşmak için de kurumsal bakım hizmetleri devreye girebilecek en önemli araç oluyor" ifadelerini kullandı. Bu tür teşvik mekanizmalarının artırılmasının kadın istihdamını artıracağını söyleyen Engin, "Bunun gibi projeler elbette anne üzerindeki yükü alacak, hem çocuğun sağlıklı gelişimine katkıda bulunacak hem de annenin çocuğuna kaliteli zaman ayırmasını sağlayarak anne-çocuk arasındaki bağı kuvvetlendirecektir" değerlendirmesinde bulundu.



"HER ANNE İŞ HAYATINDA VAR OLMAK ADINA DESTEKLENMELİ"

17 yıldır çalışan Çiğdem Seçil Ersak, projeden önce 4 yaşında olan oğluyla ilgilenmekte çok zorlandığını söyledi. Proje başlamadan önce çalışma saatlerinin uzun olmasından dolayı çok zorlandığını anlatan Ersak, "Mesai saatlerim 09.00 ve 19.00 arasıydı. Kreşler bu saate kadar açık olmuyor maalesef. Beni çok zorluyordu. Daha sonra iş değişikliği yaptım ve kreş fırsatıyla birlikte oğlumu daha eğitici bir ilkokul kreşine yazdırdım" ifadelerini kullandı. Arkadaşının yönlendirmesiyle projeye başvuran Ersak, şimdi ekip lideri olarak çalışıyor. "Her anne iş hayatında var olmak adına desteklenmeli" diyen Ersak, bu gibi projelerin pilot proje olarak kalmayıp kalıcı olmasının sağlanmasını istedi. Projeye başvuru sürecinin çok kolay ilerlediğini söyleyen Ersak, bu proje gibi kadınları destekleyen projelerin kadın istihdamını artıracağını söyledi.