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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Kadınlar koca kurbanı Pakistan için yürüdü

Mardin Dargeçit’te Pakistan Öner, 2 çocuğunun gözü önünde eşi Emin Öner tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil koca tutuklandı. Kadınlar, “Kadına kalkan eller kırılsın”, “Katile idam” sloganlarıyla yürüyüş yaptı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Kadınlar koca kurbanı Pakistan için yürüdü
Mardin'in Dargeçit ilçesinde 16 Eylül günü Emin Öner (34), eşi Pakistan Öner (32) ve 2 çocuğunu alarak kardeşinin kullandığı sepetli motosikletle kırsal Karabayır Mahallesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Emin Öner, yolda eşini iki çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklayıp boğazını kesti. Gözaltına alınan Emin Öner tutuklandı. Pakistan Öner'in şikâyeti üzerine çeşitli tarihlerde eşi Emin Öner için 5 kez "eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma" kararı verildiği ifade edildi. Öner'in, eşinden şiddet görmeye devam edince 2 kez kadın sığınma evine yerleştiği, ardından da annesinin evine geldiği belirtildi. Pakistan Öner'in, en son yine aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi ile barıştığı ifade edildi.




Pakistan Öner için kurulan taziye evi önünde bir araya gelen kadınlar, yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti. Öner'in defnedildiği Seyit Hasan Mezarlığı'na gelen kadınlar, ellerinde Öner'in fotoğrafını taşıyarak, "Kadın, yaşam, özgürlük", "Kadına vurulan eller kırılsın", "Kadına kalkan eller kırılsın" ve "Katile idam" sloganları atarak mezarın başında ağıtlar yaktı. Pakistan Öner'in kız kardeşi Gülistan Akiba, "Adalet yerini bulsun, başka hiçbir şey istemiyoruz. Ablam çekti, başkaları çekmesin. Sürekli şiddet görüyordu. Kaç defa boşanmaya çalıştı. İkna ederek boşanmayı iptal ediyordu. Sonra ablam da sırf çocukları için hep onun dediğini yapıyordu. Tek isteğimiz adalet ve onun idamı. Bir Pakistan öldü, ikinci Pakistan ölmesin" dedi. Erkek kardeşi Ahmet Demir de "Böyle bir caninin insanlar arasında bulunması büyük bir risk. Otopsi raporunda 44 bıçak darbesi diyorlar. Bundan bahsettiklerinde insan bunu nasıl kaldıracak bilmiyorum. Boğazı kesilmiş, bütün vücudu bildiğin delik deşik edilmiş" diye konuştu.

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Kadınlar koca kurbanı Pakistan için yürüdü
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