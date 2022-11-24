Kadınları falakaya yatırmıştı! Mahkemede dikkat çeken savunma: Basın mensupları olduğu için rahat konuşamıyorum ama...





'ZORLA DEĞİL RIZAYLA'

Söz konusu videolarda zorlama olmadığını söyleyen sanık Erkan T., "Eşimin rızası ile oldu. Bir kez de ismini H. olarak bildiğim bir kadın ile rızası dahilinde bir video çektim. Kimseye benzer bir uygulama yapmadım. Kimseyi zorlamadım. Bu videoyu bir yerde paylaşmadım. Çünkü, bu tarz videonun yasak olduğunu öğrendim. Videoların daha sonra nasıl yayıldığını bilmiyorum. Bu videolar emniyet tarafından sızdırılmış olabilir. Ben, hiçbir yerde paylaşmadım. Cep telefonumda tespit edilen videolar, bu tarz internet sitelerinden aldığım videolardır. Bu tarz videoları yüklerken kadınların çıplak ya da giyinik olduklarına bakmadım. Bu durum beni ilgilendirmiyordu. Ben bu videoları örnek olsun diye yükledim, ardından sildim. N. isimli kadına bu tarz videolar çekip paylaşmak istediğimi söylemiştim. O da kendisinin de merak etiğini söylemişti. Ardından N. ile bu tarz paylaşım yaparak, birlikte para kazanacağımızı düşündüm" ifadelerini kullandı.