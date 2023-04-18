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Giriş Tarihi: 19.4.2023

Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından inşa ettirilen, Yeşilpınar Mahallesi'nin simge yapılarından biri olmaya aday Yeşilpınar Merkez Camii, Kadir Gecesi'nde ibadete açıldı.
Modern ve estetik görüntüsünün yanı sıra Türk-İslam sanatının en güzel örneklerinden birini teşkil eden caminin açılışına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi, cami bahçesinde iftar yapıldı. Başkan Köken yaptığı konuşmada "Cami yapmak nasip işidir. Tevbe Suresi 18'de Allah'ın mescitlerini Allah'a inanan, dediklerine inanlar yapabilirler, tamir edebilirler diyor. İnşallah yakın zamanda Gümüşsuyu Camii'ni de bitireceğiz. Neredeyse bütün camilerimizin yapımı bizim dönemimize denk geldi. Bunda da bir hikmet vardır diyoruz. Yeşilpınar'a hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Konuşmaların ardından Yeşilpınar Mahalle Muhtarı Sinan Demir, Başkan Köken'e katkılarından dolayı plaket verip, tesbih hediye etti. Başkan Köken de caminin yapımında emeği geçen hayırsever vatandaşlara plaket takdim etti.
Dualarla açılışı gerçekleşen camide ilk akşam ve teravih namazları kılındı.

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Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı
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