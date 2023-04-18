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Giriş Tarihi: 18.4.2023 00:05 Son Güncelleme: 18.4.2023 00:24

Kadir Gecesinde Ulucami doldu taştı

Bursa'da Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi Ulucami, ibadete koşan vatandaşlarla dolup taştı. Kentin diğer tarihi camilerinde de yoğun kalabalıklar yaşandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kadir Gecesinde Ulucami doldu taştı

Bursa'da Kadir Gecesi nedeniyle camiler ibadete gelenlerle dolup taştı. Ulu Cami, Emirsultan ve Yeşil Cami'ye gelen vatandaşlar geç saatlere kadar ibadet etti. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan daha hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde, Bursa'da vatandaşlar camilere akın etti. İftar saatinin ardından vatandaşlar, başta Ulucami, Emirsultan, Yeşil ve Mihraplı Cami'leri olmak üzere ibadethaneleri doldurdu.

Önce Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılan camilerde daha sonra teravih namazı kılındı ardından dualar edildi. Camilerin mahyaları ve ışıklandırmaları tüm kentte renkli görüntülere sahne oldu. Bu renkli görüntüler ve Kadir Gecesi coşkusu tüm şehri sardı.

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Kadir Gecesinde Ulucami doldu taştı
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