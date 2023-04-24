‘Kadir Şeker kiralık katil’ diyerek aileyi dolandırdı

Konya'da 3 yıl önce Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner'e (50) mesaj gönderen bir kişi, elinde cinayet ile ilgili bilgi ve belgelerin olduğunu, para karşılığında bunları elden verebileceğini söyledi. Mübeyyen Güner de Özten'in hesabına 100 TL gönderdi. Ardından da savcılığa giderek konunun araştırılmasını talep etti. Yapılan soruşturma sonucunda Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Yusuf Özten'in aileden para kopardığı belirlendi. Şikayet üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Yusuf Özten hakkında dava açıldı. Diyarbakır 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Özten, para aldığını itiraf etti. Mahkeme Mehmet Yusuf Özten'i 'dolandırıcılık' suçundan 'iyi hal' hükümleri de uygulayıp 10 ay 10 gün adli para cezasına çarptırıp, erteledi.