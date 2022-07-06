Kadir Şeker’in avukatı: Tahliye edilmesini bekliyoruz

Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker dosyasında yeni bir karar çıktı. Mahkeme Kadir Şeker'e daha önce 12 yıl 6 ay verilen cezayı 10 yıl 10 aya düşürdü. Ancak başta Kadir ve ailesi olmak üzere tahliye beklenirken mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma salonundan çıkarken moralinin bozuk olduğu gözlenen Kadir'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, biran önce tahliye kararının verilmesi gerektiğini söyledi. SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Aladağ şunları söyledi: "Yargıtay'ın bozma ilamı haksız tahrikin azami hadden uygulanarak asgari cezaya yakın bir ceza verilmesiydi. Sayın mahkeme tarafların beyanlarını aldıktan sonra bozmaya uyarak Kadir Şeker hakkında alt sınırından 12 yıldan uzaklaşarak 13 yıla hükmetti. Tabi beklediğimiz ceza bu yöndeydi ancak savcının mütaalası da tahliye yönündeydi. Bizde tahliye bekliyorduk. Maalesef tutukluluk halinin devamına karar verildi. Hali hazırda 44 ay gibi bir infazı var" diye konuştu.

"BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMELİ"

Tutukluluk halinin tartışılması ve biran önce tahliye kararını verilmesi gerektiğini belirten Aladağ, "Tutukluluk haline yönelik bir itiraz mümkün. Ancak bu dosya yeniden Yargıtay'a gider. Yargıtay'ın da bu kararı onayacağı kanaatindeyim. Ancak tutukluluk halinin gündemde olması ve tahliye kararının tartışılması gerekiyor. Israrlı bir şekilde söylüyoruz ki Kadir'in öldürmeye yönelik bir kastı asla yoktu. Bu elim hadise gerçekleşti. Biz bir an önce tahliye kararı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'İTİRAZLARIMIZI YAPACAĞIZ'

Öldürülen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ise "Cezayı az buldum. Daha fazla alması için karara itiraz edeceğiz. Çabalarımı sürdürmeye oğlumun hakkını aramaya devam edeceğim. Pes etmek yok. Tahliye olmaması bizi birazcık olsun mutlu etti" dedi.