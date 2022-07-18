Kadir Şeker’in tahliyesine bir itiraz daha

5 Şubat 2020 günü Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde bulunan Piri Reis Parkı içerisinde meydana gelen olayda, dayak yediğini düşünerek yanına gittiği Ayşe Dırla'nın birlikte yaşadığı sevgilisi Özgür Duran ile aralarında boğuşma çıkan Kadir Şeker, Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

Kadir Şeker'e Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından geçtiğimiz ay bozuldu. Bozma karanının ardından Kadir Şeker 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıktı. Kadir Şeker bu seferde 10 yıl 10 ay hapse çarptırılarak tutukluluk halini devamına hükmedildi. Yapılan itirazlar üzerine Şeker, 7 Temmuz günü Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

TAHLİYEYE BİR İTİRAZ DAHA

Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulunmuştu. Şeker'in tahliyesine bir itiraz daha geldi. Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ve kardeşi Niyazi Remzi Duran'ın avukatı Metehan Uluman'da Şeker'in yeniden tutuklanmasına yönelik itirazda bulundu.