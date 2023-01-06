Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi açıldı

Gaziosmanpaşa'dakiDr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışı dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Karaismailoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birini göstererek hayata geçirdiği, basketbol ve voleybol sahası, tasarım atölyeleri, derslikleri, sergi alanı, konferans salonu ve kütüphanesi ile bu Spor ve Gençlik Merkezi'ne Topbaş'ın adının verilmesinin de çok yerinde bir adım olduğunu vurgulayarak, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. İstanbul'daki metrolarda gelinen son nokta hakkında da bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane'den başlayıp İstanbul Havalimanı'na uzanan 32 kilometrelik hattımızı bu ay açacağız. Şubatta da Başakşehir, Kayaşehir metrosunu açacağız" ifadelerini kullandı.