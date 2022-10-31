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Giriş Tarihi: 1.11.2022

Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü 6 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü 6 yaralı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Ahmet Kurt yönetimindeki otomobil ile Hasan Yıldız'ın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Hüseyin Yıldız (58) ile diğer otomobilde bulunan Cemile Kurt (46) ölürken, biri ağır 6 kişi de yaralandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, D-650 karayolunda emniyet şeridine park eden kamyona çarptıktan sonra devrilen TIR'daki yolcu Ramazan Koyun can verdi.

OKUL YOLUNDA CAN VERDİ
Muğla Marmaris'te dün sabah okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Düldül'e (10), Adem Baş'ın kullandığı kamyonet çarptı. Küçük Enes hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta, kontrolden çıkarak bir işyerine giren otomobilde 14 yaşındaki A.K.B. (14) öldü. Kütahya Tavşanlı'da minibüsle çarpışan kamyonun sürücüsü Hakan Dirgin öldü. Malatya Akçadağ'da takla atan araçta Nevzat Çatı (74) can verdi. Konya'da kontrolden çıkarak önce demir bariyerlere, ardından ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Bülent Odabaşı (48) yaşamını yitirdi. Denizli'de nar yüklü römorkün üstünden düşen işçi Ali Osman Çelebi (50) hayatını kaybetti. Kırıkkale Delice'de taksiyle çarpışan traktördeki İ.D. (70) öldü. İstanbul Bakırköy'de S.Ö. idaresindeki TIR'ın dorsesi üstgeçide takılarak S.S.D.'nin kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Ezilen otomobilin sürücüsü şans eseri sağ kurtuldu. Tekirdağ Çorlu'da Batuhan D.'nın kullandığı kamyonet, yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Araçtaki Gizem Karaduman ve 7 aylık Nisa Nur Kurarer yaşamını yitirdi.

Mehmet BONCUK - Tolga YANIK - Hayrettin ŞAŞMAZ-Hüseyin CUMALI-İhsan TUNÇOĞLU-Huzeyfe ATICI/SABAH

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Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü 6 yaralı
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