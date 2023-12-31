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Giriş Tarihi: 1.1.2024

Kafa kafaya çarpıştılar

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kafa kafaya çarpıştılar
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü Sahili'nde Öner Karapınar'ın kullandığı otomobil, virajda karşı yönden gelen Ö. K.'nın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Öner Karapınar (41) ile yanındaki Sami Sazlı (42) araçta sıkışarak öldü. Diğer otomobilin sürücüsü Ö.K. gözaltına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kullandığı kamyonetiyle önce park halindeki bir araca ardından ağaca çarpan Yusuf Yılmaz (65) yaşamını yitirdi. Gaziantep Düztepe Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Koçak öldü. Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki Niyazi Yılmaz (80) hayatını kaybetti.

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Kafa kafaya çarpıştılar
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