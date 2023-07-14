İstanbul’da korkunç cinayet: Husumetlileri kafasından vurarak öldürdü

İstanbul Fatih'te Fatih Zeyrek Mahallesi Kadınlar Pazarında sabah saat 06.00 sıralarında husumet cinayeti meydana geldi. Sabah erken saatlerde dükkanını açan Ayhan Özekinci, siyah plakasız bir arabayla dükkanının önüne gelen husumetlileri olduğu iddia edilen şahıslar tarafından dükkanının içerisinde kafasından vurularak ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar geldikleri araçla olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Olayı duyan vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatırken sağlık ekipleri ağır yaralanan Ayhan Özekinci'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayhan Özekinci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çevre güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.