Kâğıthane Belediye Başkanı duyurdu: Kapalı otopark inşaatında sona yaklaşıldı!

İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde otopark ihtiyacı Kâğıthane Belediyesi'ni harekete geçirmişti.

Kâğıthane Belediyesi, 2021 yılında yani bundan iki yıl önce Gültepe, Ortabayır, Telsizler ve Harmantepe mahallelerini kapsayacak proje kapsamında Gültepe Kapalı Otopark ve Pazar Yeri projesi için düğmeye basmış, inşaata başlamıştı.

SONA YAKLAŞILDI!

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, geçen iki yılın ardından resmi Twitter hesabından Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otopark ve Pazar Yeri'nin çalışmalarında sona yaklaşıldığını müjdeledi. Öztekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz gibi; Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otopark ve Pazar Yerimizin çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. 440 Araç Kapasitesi, kütüphanesi, açık spor alanı, çocuk parkı ve yeşil alanları bünyesinde barındıracak. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.