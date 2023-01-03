Haberler Yaşam Haberleri Kâğıthane Belediye Başkanı duyurdu: Kapalı otopark inşaatında sona yaklaşıldı!
Giriş Tarihi: 3.1.2023 14:16 Son Güncelleme: 3.1.2023 15:31

Kâğıthane Belediye Başkanı duyurdu: Kapalı otopark inşaatında sona yaklaşıldı!

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, iki yıl önce inşaatına başlanan Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otopark ve Pazar Yeri’nin çalışmalarında sona yaklaşıldığını sosyal medyadan müjdeledi. Öztekin otopark için “440 araç kapasitesi, kütüphanesi, açık spor alanı, çocuk parkı ve yeşil alanları bünyesinde barındıracak. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kâğıthane Belediye Başkanı duyurdu: Kapalı otopark inşaatında sona yaklaşıldı!

İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde otopark ihtiyacı Kâğıthane Belediyesi'ni harekete geçirmişti.

Kâğıthane Belediyesi, 2021 yılında yani bundan iki yıl önce Gültepe, Ortabayır, Telsizler ve Harmantepe mahallelerini kapsayacak proje kapsamında Gültepe Kapalı Otopark ve Pazar Yeri projesi için düğmeye basmış, inşaata başlamıştı.

SONA YAKLAŞILDI!

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, geçen iki yılın ardından resmi Twitter hesabından Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otopark ve Pazar Yeri'nin çalışmalarında sona yaklaşıldığını müjdeledi. Öztekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz gibi; Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otopark ve Pazar Yerimizin çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. 440 Araç Kapasitesi, kütüphanesi, açık spor alanı, çocuk parkı ve yeşil alanları bünyesinde barındıracak. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Kâğıthane Belediye Başkanı duyurdu: Kapalı otopark inşaatında sona yaklaşıldı!
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