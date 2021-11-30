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Giriş Tarihi: 30.11.2021 08:03 Son Güncelleme: 30.11.2021 08:03

Kağıthane'de 16 yaşındaki çocuk ölü bulundu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kağıthane’de 16 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kağıthane'de meydana gelen olayda kendisinden haber alınamayan16 yaşındaki Berke İnce, evinde ölü bulundu.

Olay, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Karakol Sokak üzerinde bulunan bir binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya, İstanbul dışında bulunan babasının iki gün boyunca haber alamayınca oğlu Berke İnce'yi kontrol etmeleri için komşularına haber verdi. Komşuların kontrolü sırasında kapıyı açan olmayınca polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye yardımıyla olay yerine giren polis ekipleri Berke İnce'yi hareketsiz yatar vaziyette buldu.



CENAZE MORGA KALDIRILDI
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İnce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısıyla birlikte olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Berke İnce'nin cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berke İnce'nin şeker hastası olduğu ve olay sırasında ailesinin evde olmadığı belirtildi. talihsiz gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kağıthane'de 16 yaşındaki çocuk ölü bulundu
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