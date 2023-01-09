Kağıthane’de silahlı saldırı: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 2 yaralı





1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Cihan Ö. ve Cihan H.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, üstünden kimlik çıkmadığı için belirlenemeyen kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.