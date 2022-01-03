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Giriş Tarihi: 3.1.2022 11:10 Son Güncelleme: 3.1.2022 11:14

Kağıthane’de silahlı saldırı! Sokak ortasında başından vurdular

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kağıthane’de silahlı saldırı! Sokak ortasında başından vurdular

Kağıthane’de 23 yaşındaki suç makinesi genç, daha önce husumetli olduğu şahıslarla silahlı çatışmaya girdiği noktada yeniden saldırıya uğradı. Başından vurulan Sefkan Çelik kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda hayatını kaybeden gencin, geçtiğimiz Eylül ayında aynı yerde çatışma yaşadığı öğrenildi.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 02.50 sıralarında meydana gelen olayda, emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan 23 yaşındaki Sefkan Çelik gece saatlerinde sokakta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bir otomobilden 3 saldırgan Sefkan Çelik'e kurşun yağdırdı. Saldırı sonucunda Sefkan Çelik başına 2 adet ve sağ ayağına 1 adet isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralanırken, Oğuzhan Günbay (33) ise sol dizinden ve sağ ayak topuğuna isabet eden kurşunla hafif şekilde yaralandı.



Olayın ardından saldırganlar kaçarken yere yığılan Çelik, çevredeki vatandaşların yardımıyla taksiye bindirilerek Kağıthane Devlet Hastanesine götürüldü. Hemen ameliyata alınan Sefkan Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan hafif yaralı Günbay ise Kağıthane Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Aracın geliş ve kaçış istikametine yönelik güvenlik kamera çalışması yapan polis ekipleri, görgü şahitlerinin de ifadesi aldı.

Öte yandan saldırıda öldürülen Sefkan Çelik'in geçtiğimiz Eylül ayında silahlı çatışmaya girdiği, yanındaki arkadaşının yaralandığı ve kendisinin de yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.

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Kağıthane’de silahlı saldırı! Sokak ortasında başından vurdular
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