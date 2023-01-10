Kâğıthane’de trafikte kalış süresi kısalacak

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Metro (Gayrettepeİstanbul Havalimanı), Kolay Kâğıthane, Akıllı Otopark projeleri ve yol düzenleme hizmetleri sayesinde Kâğıthane'de trafikte kalış süreleri kısaldığı gibi konforlu bir ulaşım da sağlanacak. Projeler egzoz emisyonlarını azaltarak çevrenin korunmasına faydalı olacak" dedi. Belediye bu kapsamda, toplu taşımanın bulunmadığı güzergâhları birbirine bağlayan ücretsiz ring hatları oluşturdu. Toplam 650 araç kapasiteli iki kapalı otopark ve pazar yeri de bu yıl tamamlanacak. Yol ve kaldırımlar da süratle yenileniyor. İlçede 4 yıllık sürede 45 bin ton asfaltlama ve 450 bin metrekare parke kaplama çalışması yapıldı.