Kahraman anneye ikizleri bakıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan ve yatağa bağımlı hale gelen kadına 11 yaşındaki ikiz çocukları bakıyor. Havaalanı Konteyner Kent'te yaşayan Ayşe Çelik, "Deprem anında çocuklarımı kurtarmak için onların üzerine yattım. Belime duvar geldi. Yatağa mahkûm kaldım. Bu zamana kadar ben onlara bakıyordum, şimdi onlar bana bakıyor ve onların omuzlarında kocaman bir yük var, anneye bakıyorlar" dedi. Eren Çelik, "Anneme kahvaltı hazırlıyoruz. Evi temizliyoruz" derken ikizi Kerem "Anneme her konuda yardımcı oluyoruz.Yemek pişiriyoruz. Benim çok param olursa annemi tedavi için yurtdışına gönderirim" diye konuştu. İHA