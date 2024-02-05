Kahraman kaptan şehit oldu

İstanbul Boğazı'ndan geçmekte olan ticari gemiye kılavuzluk hizmeti için çıkmaya çalışan Kılavuz Kaptan Oğuz Kök, denize düşerek hayatını kaybetti. Oğuz Kök'ün, 2006 yılında Dolmabahçe Sarayı'na çarpmak üzere olan bir tankeri son anda durdurmayı başararak büyük bir faciayı önlediği öğrenildi. İstanbul Boğazı'ndan geçmekte olan ticari gemiye kılavuzluk hizmeti için gemiye çıkmaya çalışan 62 yaşındaki Kılavuz Kaptan Oğuz Kök, denize düşerek hayatını kaybetti. Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan "New Siham" isimli ticari gemiye "Kıyı Emniyeti 8" botuyla kılavuz kaptan gönderildi.Gemiye ulaşmak için çarmıha geçen kılavuz kaptan Kök, bir süre sonra denize düştü. Denize atlayan botun çarkçısı Kamil Taruz tarafından kurtarılan Kök, Harem İskelesi'ne getirildi. Bilinci kapalı şekilde Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kök, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü'nden 1983 yılında mezun olan Oğuz Kök'ün, 2006 yılında da kılavuz kaptanlığı yaptığı tankeri, Dolmabahçe Sarayı'na çarpmasına 200 metre kala demir atarak durdurmuştu. Büyük bir faciayı son anda engelleyen Oğuz Kök, Deniz Ticaret Odası tarafından IMO cesaret ödülüne aday gösterilmişti.