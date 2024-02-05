Kahraman kaptana veda

2006 yılında Dolmabahçe Sarayı'na çarpmak üzere olan tankeri, saraya 200 metre kala durduran kaptan Oğuz Kök (63), geçtiğimiz pazar günü kılavuzluk hizmeti için çıktığı "New Siham" isimli ticari gemiden düşerek şehit oldu. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü'nden mezun kahraman kaptan için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankoğlu, şehit kaptanın annesi Ruhiye, eşi Kamile, çocukları Gizem, Gökçe ve Özgür ile Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Muhammer Arslantürk ile meslektaşları katıldı.Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, "Görevi başında şehit düşen kılavuz kaptanımız, meslek büyüğümüz, tecrübeli bir denizciyi ebediyete uğurlamanın büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Bakanımız yurtdışında olduğu için katılamadı fakat taziye dileklerini iletmemi istedi. Oğuz ağabeyin ailesi bize ve camiamıza emanettir. Başımız sağ olsun" dedi. Duaların ardından şehit Oğuz Kök'ün cenazesi, Kadıköy Erenköy'de bulunan Sahrayıcedid Cami'ne götürüldü. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından kahraman kaptan Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.