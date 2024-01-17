Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; 7️ İlde mağara ve sığınaklara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 18 barınma alanı imha edilerek çok sayıda el bombası, kara mayını, EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.
SEÇKİN BİRLİKLER SAHADA
Bingöl, Hatay, Siirt, Şırnak, Giresun, Diyarbakır ve Tunceli'de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ve J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-44 operasyonu düzenlendi.
Belen, Dörtyol, Genç, Pervari, Şırnak-Merkez ve Güçlükonak, Yağlıdere ve Lice ile Mazgirt kırsalında düzenlenen operasyonlar neticesinde; roketatar silahı, roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, dürbünlü makinalı tüfek, tabanca, anti-personel kara mayını, gece görüş cihazı, el bombası, havan mühimmatı, çok sayıda mühimmat, dürbün ve telsiz ele geçirildi.
'Kahramanlar-44' operasyonunda PKK'ya darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video
EL YAPIMI PATLAYICI DÜZENEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ
El yapımı patlayıcı ve bombalı tuzakla eylem yapmak için 1 kilo 250 gram C3 plastik patlayıcı madde, 2 kilo 300 gram patlayıcı madde, 51 adet kablosuz fünye, 1 adet sinyal güçlendirici, 230 metre kablo, 7 metre infilaklı fitil, 16 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 2 adet elektronik ateşleme kumandası ve 43 adet tüp ile çok sayıda mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
"TERÖRİSTLERİN İNLERİ YIKIYORUZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.