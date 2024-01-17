Haberler Yaşam Haberleri 'Kahramanlar-44' operasyonunda PKK'ya darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Giriş Tarihi: 17.1.2024 08:43 Son Güncelleme: 17.1.2024 09:12

'Kahramanlar-44' operasyonunda PKK'ya darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla “Kahramanlar-44” operasyonları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıktıklarını ve yıkmaya da devam edileceği mesajını paylaştı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
’Kahramanlar-44’ operasyonunda PKK’ya darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; 7️ İlde mağara ve sığınaklara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 18 barınma alanı imha edilerek çok sayıda el bombası, kara mayını, EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.

SEÇKİN BİRLİKLER SAHADA

Bingöl, Hatay, Siirt, Şırnak, Giresun, Diyarbakır ve Tunceli'de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ve J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-44 operasyonu düzenlendi.

Belen, Dörtyol, Genç, Pervari, Şırnak-Merkez ve Güçlükonak, Yağlıdere ve Lice ile Mazgirt kırsalında düzenlenen operasyonlar neticesinde; roketatar silahı, roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, dürbünlü makinalı tüfek, tabanca, anti-personel kara mayını, gece görüş cihazı, el bombası, havan mühimmatı, çok sayıda mühimmat, dürbün ve telsiz ele geçirildi.

'Kahramanlar-44' operasyonunda PKK'ya darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video

EL YAPIMI PATLAYICI DÜZENEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

El yapımı patlayıcı ve bombalı tuzakla eylem yapmak için 1 kilo 250 gram C3 plastik patlayıcı madde, 2 kilo 300 gram patlayıcı madde, 51 adet kablosuz fünye, 1 adet sinyal güçlendirici, 230 metre kablo, 7 metre infilaklı fitil, 16 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 2 adet elektronik ateşleme kumandası ve 43 adet tüp ile çok sayıda mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

"TERÖRİSTLERİN İNLERİ YIKIYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

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'Kahramanlar-44' operasyonunda PKK'ya darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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