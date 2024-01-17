SEÇKİN BİRLİKLER SAHADA

Bingöl, Hatay, Siirt, Şırnak, Giresun, Diyarbakır ve Tunceli'de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ve J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-44 operasyonu düzenlendi.

Belen, Dörtyol, Genç, Pervari, Şırnak-Merkez ve Güçlükonak, Yağlıdere ve Lice ile Mazgirt kırsalında düzenlenen operasyonlar neticesinde; roketatar silahı, roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, dürbünlü makinalı tüfek, tabanca, anti-personel kara mayını, gece görüş cihazı, el bombası, havan mühimmatı, çok sayıda mühimmat, dürbün ve telsiz ele geçirildi.

'Kahramanlar-44' operasyonunda PKK'ya darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video

EL YAPIMI PATLAYICI DÜZENEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

El yapımı patlayıcı ve bombalı tuzakla eylem yapmak için 1 kilo 250 gram C3 plastik patlayıcı madde, 2 kilo 300 gram patlayıcı madde, 51 adet kablosuz fünye, 1 adet sinyal güçlendirici, 230 metre kablo, 7 metre infilaklı fitil, 16 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 2 adet elektronik ateşleme kumandası ve 43 adet tüp ile çok sayıda mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.