Kahramanlar ve babaları! Onlar Türkiye’nin kahraman babaları

HER TELEFON ÇALDIĞINDA BİZİ ARIYOR SANIYORUM

2019'da Şanlıurfa'da PKK'yla çatışmada şehit düşen Şükrü Can Kayadibi'nin (28) babası İsmail Kayadibi: Oğlum geride Beyza ve Miray isminde pırlanta gibi 2 torun ve eşini bize yadigâr bıraktı. Ben her telefon ve kapı çaldığında 'Şükrü geldi' diye heyecanlanıyorum. Oğlum hâlâ görevde ve benimle birlikte yaşıyor. O hiçbir özel günü atlamazdı. Şehit babası olmasının gururu çok farklı ama yürek dayanmıyor. Anne babanın sağlığı gidiyor. Oğlumun isminin Ankara'da okulda, karakolda, kütüphanede, sokakta, Urfa'da ise okulda ve spor tesislerinde yaşatılması çok mutlu etti ve devletimle gururlandım.