Kahramanlar ve babaları! Onlar Türkiye’nin kahraman babaları





HEP O BİZE GELİRDİ ŞİMDİ BİZ ONA GİDİYORUZ

2016'da Kayseri Talas'taki saldırıda şehit düşen er Yunus Emre Duran'ın babası Mahmut Duran: Yunus Emre, Babalar Günü'nü asla 'es' geçmezdi. Hep o arardı, şimdi biz ona gidiyoruz. Daha 20 yaşındaydı. Terhisine 24 gün kalmıştı. Günlerimiz onu anmakla, onu ziyaret etmekle geçiyor. Ben de evladımın adının yaşatılması için başvuruda bulundum, sağ olsun devletim gerekeni yaptı. Evimizin yakınındaki ilkokula ve bir parka ismi verildi. Okul yönetimi okulun ilk açıldığı hafta öğrencilere okulun adının nereden geldiğini anlatıyor. Böylelikle çocuklarımıza şehitlik, vatan ve bayrak sevgisi daha küçük yaşlardan itibaren aşılanmış oluyor. Hem de gözümün nuru kahraman evladımın adı ölümsüzleşiyor.