Kahramanlık destanı yazan gemi Gölcük’e geliyor

Aslına uygun olarak yeniden inşa edilen TCG Nusret N 16 Mayın gemisi, inşa edildiği Gölcük Tersanesi'nde gençlerle buluşmaya geliyor. Gençlik Haftası kapsamında 16 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00'da Gölcük Tersanesi limanına demir atacak olan Nusret Mayın Gemisi, güvertesini ziyaretçilerine açacak. Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Donanma Komutanlığı iş birliğinde düzenlenecek etkinlikte yüzlerce öğrenci, Nusret Mayın Gemisi'ni ziyaret ederek gemi ve I. Dünya Savaşı Çanakkale Deniz Savaşlarında verilen mücadele hakkında bilgilendirilecek.

YÜZLECE ÖĞRENCİ OKULLARINDAN TARİHİ GEMİYE TAŞINACAK

Nusret Mayın Gemisi, anısını yaşatmak maksadıyla 2011'de Türk mühendis ve işçileriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edildiği Gölcük Tersanesi limanında Gölcüklülerle buluşacak. Yoğun olarak öğrencilerin ilgi göstermesi beklenilen ziyarette, Gölcük Belediyesi, otobüslerle; yüzlerce öğrenciyi okullarından Donanma Komutanlığına taşıyacak. Donanma Tersanesi kapısı önünde toplanacak ziyaretçiler, guruplar halinde gemiye taşınacak.



KAHRAMANLIK DESTANI YAZAN GEMİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Geçmişi günümüze aktaran müze özelliği taşıyan 1915 kahramanı Nusret mayın gemisi, 16 Mayıs günü Gölcük Tersanesi Limanına demir atarak ziyaretçilerini bekleyecek. Ziyaretçiler saat: 09.00-17.00 saatleri arasında guruplar halinde gemiyi ziyaret edebilecek. Gemi personeli tarafından bilgilendirilecek ziyaretçiler, gemi içerisinde yapılacak sinevizyon gösterimi ile tarihi anları bir kez daha yaşayacak.



DÜŞMAN ZIRHLILARINI SULARA GÖMDÜ

Nusret, I. Dünya Savaşı Çanakkale Deniz Savaşlarında büyük bir başarı göstermiş olan mayın gemisidir. 1911 yılında Almanya'da inşa edilen gemi, 1913 yılında Osmanlı Donanması'na katıldı. 1915 ilkbaharında boğazda bekleyen Müttefik Donanma saldırısı öncesinde; 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece, Nusret Mayın Gemisi, düşman gemilerinin projektörlerine aldırmadan Anadolu yakasındaki Erenköy'deki Karanlık Liman'a mayınlarını bıraktı. Nusret 'in döşediği mayınlar 18 Mart 1915'te Çanakkale harekâtının kaderini değiştirmiş, ona "dünyanın en ünlü mayın gemisi" unvanını kazandırmıştı. Nusret 'in mayınları 639 kişilik mürettebatıyla Bouvet, onun ardından HMS Irresistible ve HMS Ocean zırhlılarını sulara gömmüştü.