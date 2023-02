Kahramanmaraş iki depremle yıkıldı

Kahramanmaraş iki büyük depremle yıkıldı. İlk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17 sıralarında 7.7 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilden hissedildi. Deprem nedeniyle Kahramanmaraş merkez ve Pazarcık ilçesi başta olmak üzere şehirde birçok bina yıkıldı. Onlarca insan göçük altında can verirken, bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Şehirde kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bu sefer 13.24 sıralarında Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki bir depremde daha meydana geldi.Çevre illerde de hissedilen deprem yıkıma neden oldu. Vatandaşlar ve kurtarma ekipleri paniğe kapıldı. Göksun ilçesindeki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nin içerisinde yer yer çökme meydana geldi. Vatandaşlar toplanma alanlarında yaktıkları ateş etrafında ısınmaya çalıştı. Pazarcık ilçesinde ilk depremde evleri kullanılmaz hale gelen Ahmet Can ve annesi kaldırımda yaktıkları ateş etrafında yorganlara sarılarak ısınmaya çalıştı. Pazarcık'ta gece uyurken depreme bir anda yakalandıklarını belirten Ahmet Can "Depremle birlikte uyandım, yataktan dahi kalkamadım. Annemle birlikte kendimizi zor dışarı attık. Artık Pazarcık diye bir şey kalmadı. Sabaha kadar yüzlerce ambulans yaralı taşıdı. Şu anda enkazdan çıkarılamayan çok sayıda kişi var" dedi.Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası A Haber muhabirinin Malatya'da canlı yayın yaptığı sırada 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. A Haber muhabiri, tehlikeli bir alanda canlı yayın yaparken bir anne ve iki çocuğunu gördü ve onları güvenli bölgeye çekti. Deprem sırasında vatandaşların hızla sokak ortasına toplandığı görüldü. A Haber'de deprem devam ederken canlı yayında konuşan muhabirin açıklamaları sırasında binalardan yıkılma sesleri de gelmeye devam etti.