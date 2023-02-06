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Giriş Tarihi: 6.2.2023 22:42

Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yaklaşık 5 bin çadırın kurulumu başladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen depremzedeler için çadır kurulumlarına başlandı.

AA
Kahramanmaraş’ta depremzedeler için yaklaşık 5 bin çadırın kurulumu başladı

Depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınabilmesi için çadırların kurulumları gerçekleştiriliyor. Garnizon Komutanlığı askerlerince 12 Şubat Stadı'na 120, Saim Çotur Stadı'na 256, Batıpark'a 72, Atatürk Parkı'na 200, jandarma tarafından da çeşitli bölgelere 4 binin üzerinde olmak üzere toplam 4899 çadır inşa edilecek.

MERKEZ SPOR SALONU'NDA AĞIRLANIYOR

Depremlerden en fazla etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da da vatandaşlar Merkez Spor Salonu'nda ağırlanıyor.

YEMEK DAĞITIMI YAPILIYOR

Spor salonuna gelen bazı depremzedeler geceyi burada geçirirken, salon dışında da AFAD tarafından yemek dağıtımı yapılıyor. İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, kentteki tüm spor salonları ve gençlik merkezlerinin, depremzedelerin kullanımına açık olduğunu belirtti.

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Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yaklaşık 5 bin çadırın kurulumu başladı
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