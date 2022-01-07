Kahramanmaraş’ta insanlık ölmemiş dedirten olay: Emekli maaşını düşürmüştü...

Arif Durmuş'a teşekkür eden Mehmet Akpınar, "Helal paraymış. Düşürdüğümden hiç haberim olmadı. Arif beye teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Mehmet Akpınar'ın yürürken parasını düşürmesi güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde cebinden parası düşen Akpınar'ın yürümeye devam ettiği ve onlarca kişinin de geçmesi rağmen parayı fark etmediği anlar yer aldı. Son olarak yerdeki parayı fark edip alan Durmuş, polis noktasına giderek 2 bin 500 liranın sahibine teslim edilmesini sağlıyor.