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Giriş Tarihi: 13.5.2022 09:54 Son Güncelleme: 13.5.2022 09:55

Kahramanmaraş'ta konar-göçerlerin kaldığı çadırlara uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

İHA
Kahramanmaraş’ta konar-göçerlerin kaldığı çadırlara uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

Kahramanmaraş'ta konar-göçerlerin çaldığı çadırlara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, konar-göçerlerin kaldığı çadırlara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla göçerlerin barındığı Çilingir Çayırı mevkisindeki konar-göçerlere ait çadırlara şafak operasyonu düzenlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Çok sayıda ekibin destek verdiği operasyonda, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden, tüm çadırlar didik didik arandı. Aramada, 52 gram sentetik kannabionid (bonzai) maddesi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

11 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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Kahramanmaraş'ta konar-göçerlerin kaldığı çadırlara uyuşturucu baskını: 11 gözaltı
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