Kahramanmaraş’ta konar-göçerlerin kaldığı çadırlara uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Çok sayıda ekibin destek verdiği operasyonda, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden, tüm çadırlar didik didik arandı. Aramada, 52 gram sentetik kannabionid (bonzai) maddesi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.