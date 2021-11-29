Kahramanmaraş’ta korku dolu anlar! Otomobil bomba gibi patladı: Yaralılar var

ARAÇTA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Patlamanın etkisiyle aracın tüm camları patlarken, tavanı ve kapılarında da büyük hasar oluştu. Metrelerce uzağa fırlayan cam parçaları, diğer araçların üzerine yağdı. Patlamada yaralanan araçtaki 3 kişi, 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlama ile büyük panik yaşayan vatandaşlar ise evlerinden dışarı çıktı.