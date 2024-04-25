Kahramanmaraş’ta kuzen dehşeti! 4 yaşındaki Sultan’ı boğazını kesilerek öldüren kuzeni tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde oturan Akgül ailesi gitmiş oldukları yerden eve döndüklerinde kızları Sultan'ın evde olmadığını fark ettiler. Evin çevresinde kızlarını bulamayan Akgül ailesi durumu Jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek mahalle sakinleri küçük Sultan'ı aramaya başladı. Yapılan arama çalışmaları sonucu küçük kızın cansız bedeni evlerinin yanındaki samanlıkta boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Ekipler, yaptıkları araştırmada küçük Sultan'ın amcasının oğlu A.A.'nın (14) ayakkabı ve yerdeki kan izleri tespit edildi. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf etti. A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.