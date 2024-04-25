Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta kuzen dehşeti! 4 yaşındaki Sultan'ı boğazını kesilerek öldüren kuzeni tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.4.2024 10:32 Son Güncelleme: 25.4.2024 10:48

Kahramanmaraş'ta kuzen dehşeti! 4 yaşındaki Sultan'ı boğazını kesilerek öldüren kuzeni tutuklandı

Kahramanmaraş’ta 4 yaşındaki Sultan Akgül’ü evde bulamayan ebeveynleri jandarmaya haber verdi. Mahallede yapılan aramada küçük Sultan evlerinin yanındaki samanlıkta boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Jandarma Sultan’ı öldürenin ise 14 yaşındaki kuzeni A.A olduğunu belirledi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kahramanmaraş’ta kuzen dehşeti! 4 yaşındaki Sultan’ı boğazını kesilerek öldüren kuzeni tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde oturan Akgül ailesi gitmiş oldukları yerden eve döndüklerinde kızları Sultan'ın evde olmadığını fark ettiler. Evin çevresinde kızlarını bulamayan Akgül ailesi durumu Jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek mahalle sakinleri küçük Sultan'ı aramaya başladı. Yapılan arama çalışmaları sonucu küçük kızın cansız bedeni evlerinin yanındaki samanlıkta boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Ekipler, yaptıkları araştırmada küçük Sultan'ın amcasının oğlu A.A.'nın (14) ayakkabı ve yerdeki kan izleri tespit edildi. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf etti. A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ta kuzen dehşeti! 4 yaşındaki Sultan'ı boğazını kesilerek öldüren kuzeni tutuklandı
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