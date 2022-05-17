Kahreden kaza

Düzce Başakspor Kulübü'nün 15 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Kosovalı, aile yakınları ile birlikte sürdükleri kendi tarlalarında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Yığılca'daki Asar Köyü'nde babasına ait tarlada yakınları ile birlikte çalışan Arda, traktörün arka kısmında oturduğu esnada bir anda dengesini kaybederek, traktörün arkasında bulunan bıçaklı çapa makinesinin üzerine düştü. Arda'nın yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan kontrollerde, genç futbolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haber ile birlikte Kosovalı'nın yakınları yasa boğularak sinir krizleri geçirdi. Arda'nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Tamamlanan adli işlemler sonrasında yakınlarına teslim edilen Arda'nın cenazesi önceki gün Asar Köyü'nde kılınan ikindi namazı sonrası gözyaşları ile köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.