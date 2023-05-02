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Giriş Tarihi: 2.5.2023

Kahreden kaza

Çanakkale gezisinden Ankara’ya dönen ve içinde ortaokul öğrencilerinin bulunduğu otobüs Bursa’da kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şoför ve bir öğrenci öldü, 44 kişi de yaralandı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kahreden kaza
Ankara Etimesgut'tan ortaokul öğrencilerini alarak Çanakkale'ye giden 6 otobüsten biri dönüş yolunda Bursa'nın İnegöl ilçesi yakınlarında kaza yaptı. Kemal Arslan'ın kullandığı 06 BFV 850 plakalı tur otobüsü gece 00.35 sıralarında Ankara yolu Şehitler mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Refüje devrilen otobüste adeta can pazarı yaşandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, kurtarma ekibi ve jandarma sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine geldi. Otobüsün altında sıkışan şoför Kemal Arslan ile bir ortaokul öğrencisinin hayatını kaybettiği belirlendi. 3'ü öğretmen, 2'si şoför ve 39'u öğrenci toplam 44 kişinin yaralandığı kazada karayolu trafiğe kapandı.
Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıca mahallesinde Teyfik Ay idaresindeki kamyon şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada şoför Teyfik Ay hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde Ümit Can Yeşiller idaresindeki otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada aracın içinde sıkışan sürücü öldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Durmaz can verdi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tüneldeki çekiciye arkadan çarpan otomobildeki sürücünün eşi Esra Işıldak, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kahreden kaza
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