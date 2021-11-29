Kahreden ölüm

Balkona çıkan kedisini almak isterken ayağı kayınca 5’inci kattan düşen 27 yaşındaki Doktor İrem Büşra Üngül, hayatını kaybetti
TEKİRDAĞHayrabolu'da Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Doktor İrem Büşra Üngül (27), ailesini ziyarete gittiği İstanbul Bostancı'da trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Doktor İrem, balkona kaçan kedisi Faik'i almak isterken ayağı kayınca 5'inci kattan düşerek yere çakıldı. İrem'in genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi, yakınları ve sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı. Genç kadın için ilk tören görev yaptığı Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlendi. Güzelce Hasan Bey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan İrem'in cenaze törenine anne Rahmiye Biricik Üngül, baba Ramazan Üngül, kardeşi Emir Üngül'ün yanı sıra, sevenleri ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da katıldı. Genç doktor, Hayrabolu Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
TAZİYE MESAJI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü de Doktor Üngül'ün ölümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Meslektaşımızın ölüm haberi sağlık camiamızı üzüntüye boğmuştur. Allah'tan rahmet; ailesine sevenlerine sabırlar dileriz" denildi. -