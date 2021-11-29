Haberler Yaşam Haberleri Kahreden ölüm
Giriş Tarihi: 30.11.2021

Kahreden ölüm

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kahreden ölüm

Balkona çıkan kedisini almak isterken ayağı kayınca 5’inci kattan düşen 27 yaşındaki Doktor İrem Büşra Üngül, hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ Hayrabolu'da Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Doktor İrem Büşra Üngül (27), ailesini ziyarete gittiği İstanbul Bostancı'da trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Doktor İrem, balkona kaçan kedisi Faik'i almak isterken ayağı kayınca 5'inci kattan düşerek yere çakıldı. İrem'in genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi, yakınları ve sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı. Genç kadın için ilk tören görev yaptığı Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlendi. Güzelce Hasan Bey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan İrem'in cenaze törenine anne Rahmiye Biricik Üngül, baba Ramazan Üngül, kardeşi Emir Üngül'ün yanı sıra, sevenleri ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da katıldı. Genç doktor, Hayrabolu Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

TAZİYE MESAJI
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü de Doktor Üngül'ün ölümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Meslektaşımızın ölüm haberi sağlık camiamızı üzüntüye boğmuştur. Allah'tan rahmet; ailesine sevenlerine sabırlar dileriz" denildi. -

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret 2022 için flaş açıklama! ‘Söz konusu olmaz’
Son dakika: 400 dolarlık casus DEVA Partili Gürcan tutuklandı!
Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler ve kazanan isim kim? Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kim kazandı?
Son dakika: Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 11 ilde eğitime lodos engeli
Son dakika haberi: | İstanbul’da korkunç olay: Doktor İrem Büşra Üngül’ün feci sonu!
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Asıl hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ, Biden'ın sözlerini hatırlatarak açıkladı: ABD, Rusya'yı abluka altına almak istiyor
Son dakika: CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen sabah.com.tr'ye konuştu: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim
Real Madrid'de 2. Ramos vakası! Luka Modric'i Manchester City kapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahreden ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA