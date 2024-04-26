Kahta sanayi kavşağında 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi olan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.