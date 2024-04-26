Kahta sanayi kavşağında 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ayten A. yönetimindeki otomobil ile Mahmut D. (33) yönetimindeki otomobil Kahta Sanayi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mahmut Dündar (33) ile her iki araçlarda bulunan Mert A. (18), Ahmet Kerem D. (6), Ada D. (1) ve Yasemin D. (32) yaralandı. İhbarı üzerine kaza yerine sağlık 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi olan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.